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Здоровье
12.10.2023, 19:40
Дурашливость и агрессия. Врач назвала нетипичные симптомы инсульта
Здоровье
12.10.2023, 18:20
Врач объяснил, как сбить температуру без таблеток
Здоровье
12.10.2023, 17:00
Что делать, если ночью заболел зуб? Рекомендации врача
Здоровье
12.10.2023, 15:40
Россиянам назвали самые главные витамины осени
Здоровье
12.10.2023, 14:20
Российская пенсионерка похудела почти на 40 кг. У неё была редчайшая болезнь
Здоровье
12.10.2023, 13:00
Россиянам перечислили причины надоедливого храпа
Криминал
12.10.2023, 11:40
Башкирский «хакер» попытался отбиться от полицейских из-за кражи 10 тыс. рублей
Жизнь
12.10.2023, 10:20
Вступил в силу закон о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов
Жизнь
12.10.2023, 09:00
Ребёнок родился без ануса, перенёс 6 операций и выжил
Здоровье
12.10.2023, 07:30
Россиянам назвали самые доступные способы подготовить иммунитет к зиме
Выживание
12.10.2023, 05:00
Врачи удалили россиянке две опухоли на 12 кг и сделали предупреждение для остальных
Здоровье
12.10.2023, 03:00
Перечислены 6 продуктов, которые на самом деле не опасны для фигуры
Криминал
12.10.2023, 01:00
Российский казначей перевёл мошенникам 12 млн рублей
Здоровье
11.10.2023, 23:00
Хрен, полба и другие старорусские продукты, которые повысят иммунитет осенью
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