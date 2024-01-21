Криминал
Опубликовано 21 января 2024, 20:40
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Актёр «Ленкома» напал с ножом на свою девушку. В его квартире полицию ждал сюрприз

29-летний белорусский актёр Андрей Гарист работал в театре «Ленком» и жил в Даниловском районе столицы вместе со своей 26-летней девушкой. Но ночью на 21 января он напился и набросился на сожительницу с ножом, изрезав ей руку. Девушка смогла убежать из квартиры и вызвать полицию. В итоге у актёра ещё и наркотики нашли.
Актёр «Ленкома» напал с ножом на свою девушку. В его квартире полицию ждал сюрприз
© кадр из видео / YouTube-канал Андрей Гарист

Полиция прибыла на место бытовой ссоры оперативно и заодно обыскала квартиру Гариста. У него силовики обнаружили 5 упаковок с подозрительным содержимым. В трёх из них оказалась марихуана почти на 170 г. Зачем ему столько и откуда у него взялись такие «специи», актёр не ответил.

Теперь за нападение и хранение наркотиков ему светят 10 лет в тюрьме. Пока он под подпиской о невыезде.

Гарист приехал из белорусского Пинска в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ. После неё попал в театр «Ленком». Там с 2018 года он успел сыграть в «Юноне и Авось», «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», «Доходном месте» и «Вишнёвом саду». В фильмах и сериалах он тоже смог засветиться.

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Автор:Ника Белова
Редакция
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