Актёр «Ленкома» напал с ножом на свою девушку. В его квартире полицию ждал сюрприз

Полиция прибыла на место бытовой ссоры оперативно и заодно обыскала квартиру Гариста. У него силовики обнаружили 5 упаковок с подозрительным содержимым. В трёх из них оказалась марихуана почти на 170 г. Зачем ему столько и откуда у него взялись такие «специи», актёр не ответил.

Теперь за нападение и хранение наркотиков ему светят 10 лет в тюрьме. Пока он под подпиской о невыезде.

Гарист приехал из белорусского Пинска в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ. После неё попал в театр «Ленком». Там с 2018 года он успел сыграть в «Юноне и Авось», «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», «Доходном месте» и «Вишнёвом саду». В фильмах и сериалах он тоже смог засветиться.

Ранее в Москве с мефедроном задержали актёра сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко. Он обвинил во всем догхантеров.