Алло, вас плохо слышно. У россиянина 6 раз подряд увели деньги под нелепыми предлогами
В России объявился кандидат на звание самого доверчивого жителя страны. Уроженец Иркутской области увидел в интернете объявление о продаже авто и решил связаться с продавцом. Тот потребовал за машину предоплату, и уже по одному этому можно было сделать вывод, что это никакой не продавец, а мошенник. Но сибиряк перевёл деньги. А потом повёлся ещё 5 раз и отвалил аферюге больше 300 000 рублей.
Житель городка Тулун хотел купить УАЗ с пробегом, и привлекла его в первую очередь низкая цена, рассказали в МВД. Продавец предложил внести предоплату, пообещав убрать объявление с сайта. Доверчивый сибиряк перевёл ему 5000 рублей. И тут началось.
Мошенник выставил всё так, будто его не расслышали, и внести в качестве предоплаты нужно было 25 000 рублей. Жертва согласилась и перевела ещё 20 000 рублей. Удивительно, но этот трюк прокатил во второй, в третий и даже в четвёртый раз — минус 200 000 рублей.
Дальше мошенник тоже не стал оригинальничать и просто попросил занять ему 80 000 рублей. Невероятно наивный житель Тулуна повёлся и в этот раз. А когда он приехал в Красноярск забирать авто, понял, что ему назвали несуществующий адрес.
Ранее на «Госуслугах» появилась опция безопасной оплаты при покупке машины. Теперь платить за автомобиль можно через аккредитив. Что это и как работает — узнайте здесь.