Алло, вас плохо слышно. У россиянина 6 раз подряд увели деньги под нелепыми предлогами

Житель городка Тулун хотел купить УАЗ с пробегом, и привлекла его в первую очередь низкая цена, рассказали в МВД. Продавец предложил внести предоплату, пообещав убрать объявление с сайта. Доверчивый сибиряк перевёл ему 5000 рублей. И тут началось.

Мошенник выставил всё так, будто его не расслышали, и внести в качестве предоплаты нужно было 25 000 рублей. Жертва согласилась и перевела ещё 20 000 рублей. Удивительно, но этот трюк прокатил во второй, в третий и даже в четвёртый раз — минус 200 000 рублей.

Дальше мошенник тоже не стал оригинальничать и просто попросил занять ему 80 000 рублей. Невероятно наивный житель Тулуна повёлся и в этот раз. А когда он приехал в Красноярск забирать авто, понял, что ему назвали несуществующий адрес.

Ранее на «Госуслугах» появилась опция безопасной оплаты при покупке машины. Теперь платить за автомобиль можно через аккредитив. Что это и как работает — узнайте здесь.