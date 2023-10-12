Башкирский «хакер» попытался отбиться от полицейских из-за кражи 10 тыс. рублей
Житель башкирского села Родина атаковал полицейских, которые пришли по его душу из-за кражи 10 000 рублей. 37-летний мужчина списал деньги удалённо с чужой карты. Как конкретно он действовал, не уточняется, но подозреваемого быстро вычислили и приехали к нему домой. Но «хакер», видимо, пересмотрел вестернов. Он схватил на веранде топор и двинулся на сотрудников, матом требуя, чтобы они убирались восвояси.
Полицейские смогли скрутить и обезоружить мужчину. Но тут в дело вмешался его сын-третьеклассник. Девятилетний ребёнок нашёл второй топор и решил отбить папу от полицейских. Школьник ударил одного из них по спине тупой стороной топора и в итоге отправился в отделение вместе с отцом.
В больнице у пострадавшего старшего лейтенанта диагностировали сильный ушиб. В полиции собираются возбудить уголовное дело о применении насилия и оскорблении представителей власти, сообщил Shot.
Кстати, если у вас внезапно списали деньги с карты, не паникуйте — их можно вернуть. Но действовать надо быстро. Во-первых, сообщите о произошедшем в банк и попросите заблокировать карту. Также обратитесь в полицию.