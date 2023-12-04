Криминал
16:00, 04 декабря 2023
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Бывший министр отдал России 20 млрд рублей, остался должен ещё 11

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов выплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры. Об этом заявил адвокат экс-чиновника Анатолий Кузнецов в суде, где рассматривают дело о создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной коммерции и легализации денег, полученных преступным путём. В 2020 году суд постановил взыскать с Абызова более 32 млрд рублей.

Бывший министр отдал России 20 млрд рублей, остался должен ещё 11
© kremlin.ru

И бывший министр «за счёт собственного имущества погасил более 20 млрд», сообщил адвокат.

«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей», — добавил он.

Михаил Абызов был министром по вопросам «Открытого правительства» при премьере Дмитрии Медведеве. В марте 2019 года, уже после ухода с поста, его задержали по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и других преступлениях.

Потерпевшими признали акционеров компаний «Сибэко» и РЭС, а также госкомпанию «Алмазювелирэкспорт». По версии следствия, в результате противоправных действий Абызова и других фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова более 32 млрд рублей в доход государства.

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