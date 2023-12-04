Бывший министр отдал России 20 млрд рублей, остался должен ещё 11

И бывший министр «за счёт собственного имущества погасил более 20 млрд», сообщил адвокат.

«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей», — добавил он.

Михаил Абызов был министром по вопросам «Открытого правительства» при премьере Дмитрии Медведеве. В марте 2019 года, уже после ухода с поста, его задержали по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и других преступлениях.

Потерпевшими признали акционеров компаний «Сибэко» и РЭС, а также госкомпанию «Алмазювелирэкспорт». По версии следствия, в результате противоправных действий Абызова и других фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова более 32 млрд рублей в доход государства.