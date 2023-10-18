Человеческую руку нашли на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Где остальное
Сегодня около 8 утра на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти был найден фрагмент человеческого тела — рука. Обстоятельства выглядят загадочно. Как пишет телеграм-канал Mash, на месте были следы свежей крови, а вот никаких следов аварии не наблюдалось.
Специалисты сейчас выясняют, что именно произошло: по одной из версий человека сбила фура. Его тело оказалось в реке, а фрагмент остался на дороге. Но есть и другие варианты развития событий.
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