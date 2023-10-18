Человеческую руку нашли на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Где остальное

Специалисты сейчас выясняют, что именно произошло: по одной из версий человека сбила фура. Его тело оказалось в реке, а фрагмент остался на дороге. Но есть и другие варианты развития событий.

Санкт-Петербург принято считать культурной столицей России с красивой архитектурой и фонтанами. Но в последнее время город все чаще стал появляться в криминальных сводках. Жестокие убийства с расчленёнкой запустили волну новых шуток в соцсетях. Началось всё с обсуждений, а закончилось «Расчленинградом».