Криминал
10:20, 18 октября 2023
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Человеческую руку нашли на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Где остальное

Сегодня около 8 утра на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти был найден фрагмент человеческого тела — рука. Обстоятельства выглядят загадочно. Как пишет телеграм-канал Mash, на месте были следы свежей крови, а вот никаких следов аварии не наблюдалось.

Человеческую руку нашли на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Где остальное
© Mash на Мойке

Специалисты сейчас выясняют, что именно произошло: по одной из версий человека сбила фура. Его тело оказалось в реке, а фрагмент остался на дороге. Но есть и другие варианты развития событий.

Санкт-Петербург принято считать культурной столицей России с красивой архитектурой и фонтанами. Но в последнее время город все чаще стал появляться в криминальных сводках. Жестокие убийства с расчленёнкой запустили волну новых шуток в соцсетях. Началось всё с обсуждений, а закончилось «Расчленинградом».

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