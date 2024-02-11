Чиновник придумал нестандартный способ стрясти взятку. От полиции - плюс за креатив

Как выяснилось, к главе Индустриального района Перми (теперь уже бывшему) Дмитрию Дробинину обратился местный владелец автомойки. Он рассказал, что его теснят конкуренты и ему не помешала бы подмога. Чиновник согласился помочь бизнесмену, но не за спасибо. Он потребовал с него 30 000 рублей, а затем попросил перевести их на определённый счёт.

У Дробинина с конца прошлого года была куплена в кредит Toyota Land Cruiser, и каждый месяц за ласточку приходилось отстегивать 28 000 рублей. Поэтому чиновник и попросил заплатить за него разок кредит — и мужики будут в расчёте. Бизнесмен сперва согласился, а потом что-то струхнул и побежал в полицию. Там от него заявление приняли сразу.

Бывший глава района считал, что за такую крохотную взятку ему ничего не будет, однако ещё как было. Он ушёл в отставку после того, как поздравил победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы. Он занимал пост главы Индустриального района с октября 2021-го по январь 2024 года.

А в конце 2023 года на коррупции погорел мэр Троицка Челябинской области Александр Виноградов. Его арестовали за получение взятки беговой дорожкой.