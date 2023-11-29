Две екатеринбурженки подрались прямо перед детским садом их детей. Всё из-за национального вопроса

Мамская драка произошла в Екатеринбурге на улице Махренцева. Накануне две женщины заметно повздорили, обсуждая в мессенджере городские новости. Предположение одной из них о национальности подравшихся на днях в местном торговом центре хулиганов задел вторую за живое: переписка закончилась взаимными грубостями, а продолжилась уже в офлайне, когда обе пришли забирать своих детей из общего детского сада.

В результате одна из мам получила перелом носа и обратилась в полицию, заявив, что обидчица ещё и угрожала ей ножом.

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке, — пожаловалась Анастасия. — Сказала, что порежет меня и ребёнка, что её муж будет всё решать».

Вторая женщина, Мария, в разговоре с журналистами эту версию отрицает, заявив, что просто попросила знакомую повторить давешние оскорбления ей в лицо и извиниться. На этом моменте женщины якобы начали толкаться и завязалась драка.

В самом детском садике конфликт не комментируют, но заявили, что с обеими мамами у администрации хорошие отношения.