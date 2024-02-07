Опубликовано 07 февраля 2024, 11:50
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Елена Блиновская делит камеру в СИЗО с двумя женщинами. Они оказались учёными
В конце января королеву марафонов Елену Блиновскую поместили в СИЗО, её первым пристанищем стала камера на 20 человек. Теперь она попала в четырёхместную камеру, где помимо неё есть ещё две женщины. Все втроём они проходят по своему первому делу, поэтому для них всё в новинку. Пока никаких конфликтов между ними замечено не было.
Как удалось выяснить журналистам, в московском СИЗО-6 Елену Блиновскую поместили в одну камеру с кандидатом наук и доктором наук. По словам источника из изолятора, обычно сокамерников выбирают так, чтобы у них не было конфликтов.
Блиновская попала в СИЗО 22 января за частое нарушение условий домашнего ареста. Последней каплей стала вечеринка, которую она устроила на Новый год.
Фею желаний поместили в СИЗО до 26 апреля, но этот срок могут и продлить. Дело против Блиновской началось в апреле 2023 года из-за неуплаты налогов на 916 млн рублей. Сейчас же сумма долга превышает 1,4 млрд. Из-за этого даже заблокировали пенсионный счёт мамы блогерши.