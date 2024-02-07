Елена Блиновская делит камеру в СИЗО с двумя женщинами. Они оказались учёными

Как удалось выяснить журналистам, в московском СИЗО-6 Елену Блиновскую поместили в одну камеру с кандидатом наук и доктором наук. По словам источника из изолятора, обычно сокамерников выбирают так, чтобы у них не было конфликтов.

Блиновская попала в СИЗО 22 января за частое нарушение условий домашнего ареста. Последней каплей стала вечеринка, которую она устроила на Новый год.

Фею желаний поместили в СИЗО до 26 апреля, но этот срок могут и продлить. Дело против Блиновской началось в апреле 2023 года из-за неуплаты налогов на 916 млн рублей. Сейчас же сумма долга превышает 1,4 млрд. Из-за этого даже заблокировали пенсионный счёт мамы блогерши.