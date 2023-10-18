До смерти вкусно. Эмигрант придумал, как бесплатно есть в испанских ресторанах

Схема у 50-летнего любителя красивой жизни была донельзя проста: приходить в ресторан, есть и под конец падать, хватаясь за грудь, охая и ахая. Фишка выгорела: в каждом заведении перепуганные официанты бросались вызывать скорую и забывали про счёт. Неоплаченный заказ для владельца ресторана — плохо, а смерть посетителя прямо за столом — ещё хуже.

Впервые припадочного литовца заметили в Аликанте в ноябре 2022 года. С тех пор ему удалось бесплатно поесть как минимум в 20 ресторанах. Кое-где его удавалось разоблачить, но наказание никогда не бывало особо строгим. Хитрец наедал на несколько десятков евро и, попавшись, проводил в тюрьме всего пару ночей.

В итоге владелец одного из ресторанов принялся следить за мужчиной и фотографировать его в других кафе. Он передавал кадры и информацию своим коллегам.

В сентябре литовец пришёл в ресторан El Buen Comer в Аликанте, заказал паэлью из морепродуктов и несколько рюмок виски. Наел он на €34,85. Когда официант вышел из-за стола, он просто встал и попытался уйти, но его остановили. Тогда он рухнул и начал изображать сердечный приступ. В этот раз цирковое представление не удалось. Персонал вызвал полицию.

Пострадавшие владельцы ресторанов собираются подать против симулянта коллективный иск. Если они добьются успеха, мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 2 лет.

В чём-то этого товарища даже можно понять. Если постоянно ходить в рестораны, то накопить себе на чёрный день будет непросто. Но есть и другие вещи, которые мешают создать себе финансовую подушку. О них мы рассказывали здесь.