Главного мошенника из «Беспринципных» Деревянко обвинили в реальном преступлении

Как сообщил телеграм-канал SHOT, бизнесмен Сергей Н. заключил с Павлом Деревянко и его партнёром Григорием Мулузяном три договора и с сентября 2022 года вложил более 1 млн рублей в их компанию «Бии Соул». Но прошёл год, а ни обещанной выгоды, ни даже своих денег он так и не получил. В итоге мужчина обратился в полицию с просьбой проверить владельцев компании на мошенничество. За эту статью виновникам может грозить срок до 5 лет.

Но самому Деревянко сейчас тоже несладко, потому что он как-то раз не глядя подписал документы. В 2022 году артист вместе с другом Григорием Мулузяном основал компанию для инвестирования в криптовалюту «Бии Соул».

Раньше Деревянко уже вкладывался через Музуляна и получил не только свой 1 млн рублей обратно, но ещё и 10% в придачу. Поэтому и на предложение основать компанию согласился, и сделал ещё один вклад — побольше. Но документ изучать не стал, и в итоге Мулузян подал на него иск на 45 млн рублей за финансовые махинации.

Сейчас Деревянко пытается через суд добраться до документов компании и определить доли, но сделать это сложно — в том числе и из-за гендиректора компании, у которой по странному совпадению такая же фамилия, как и у бывшего друга Деревянко, — Мулузян.

От рук бизнес-партнёра артиста пострадал не только он и предприниматель Сергей Н. Досталось и коллеге Деревянко Артёму Ткаченко. По совету актёра он вложил в компанию 6 млн рублей и 10 биткоинов, и можно догадаться, где они теперь.