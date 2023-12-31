Гололёд помешал россиянину осчастливить ушлых мошенников
Любимое «развлечение» россиян зимой — ругать неповоротливых чиновников и коммунальщиков за нечищеные и скользкие тротуары. Но по крайней мере у одного человека теперь есть причина быть снисходительнее к работникам ЖКХ. Это 63-летний житель Томска, который попался бы на удочку мошенников, не будь на дворе так скользко. Это сэкономило мужчине немало денег и ещё больше нервов.
Freepik
Сначала мужчине позвонили якобы от сотового оператора с неприятным известием, что его сим-карту собираются заблокировать. Чтобы этого не произошло, нужно было сообщить код из СМС.
Спустя некоторое время мужчине позвонили уже якобы полицейские, попросившие его помочь в поимке мошенников. Для этого нужно было взять кредит и перевести деньги «на безопасный счёт».
Мужчина пошёл в ближайший банк, взял там кредит на 248 000 рублей и уже направился в ближайший торговый центр, чтобы перевести эти деньги. Немного не дойдя до ТЦ, пенсионер поскользнулся на тротуаре и упал. Тут-то его и настигло озарение: он понял, что его разводят и пошёл не в банкомат, а в полицию.
Мошенники не отдыхают даже в праздники. Почитайте, какие уловки они придумали для россиян специально к Новому году.