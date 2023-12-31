Гололёд помешал россиянину осчастливить ушлых мошенников

Сначала мужчине позвонили якобы от сотового оператора с неприятным известием, что его сим-карту собираются заблокировать. Чтобы этого не произошло, нужно было сообщить код из СМС.

Спустя некоторое время мужчине позвонили уже якобы полицейские, попросившие его помочь в поимке мошенников. Для этого нужно было взять кредит и перевести деньги «на безопасный счёт».

Мужчина пошёл в ближайший банк, взял там кредит на 248 000 рублей и уже направился в ближайший торговый центр, чтобы перевести эти деньги. Немного не дойдя до ТЦ, пенсионер поскользнулся на тротуаре и упал. Тут-то его и настигло озарение: он понял, что его разводят и пошёл не в банкомат, а в полицию.

Мошенники не отдыхают даже в праздники. Почитайте, какие уловки они придумали для россиян специально к Новому году.