Криминал
08:40, 12 января 2024
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Лже-косметолог с левым «уколом красоты» оставил женщину без глаза

В Волгоградской области 37-летняя женщина пошла к косметологу, чтобы убрать мимические морщины на лбу около бровей. Процедура предполагала, что в эту зону нужно сделать укол. После такой манипуляции клиентка осталась слепой на один глаз. Выяснилось, что у косметолога не было нужной лицензии — то есть она вообще не могла выполнять такие процедуры.

Лже-косметолог с левым «уколом красоты» оставил женщину без глаза

© Stable Diffusion

Против горе-косметолога возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», рассказали в региональном управления Следственного комитета.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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