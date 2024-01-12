Лже-косметолог с левым «уколом красоты» оставил женщину без глаза

В Волгоградской области 37-летняя женщина пошла к косметологу, чтобы убрать мимические морщины на лбу около бровей. Процедура предполагала, что в эту зону нужно сделать укол. После такой манипуляции клиентка осталась слепой на один глаз. Выяснилось, что у косметолога не было нужной лицензии — то есть она вообще не могла выполнять такие процедуры.