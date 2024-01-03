Малолетки в законе. Как в России пытались создать суды для детей

Юристы положительно оценивали результаты эксперимента и предлагали провести его на всей территории страны с передачей административных функций комиссий ПДН в специальные составы судов.

Но отдельного закона о ювенальной юстиции в России до сих пор так и не приняли. Связано это во многом с негативной реакцией общества на западный образец этой системы. Нечёткие формулировки, позволяющие трактовать закон исходя из внутреннего убеждения чиновника, приводят к таким сомнительным ситуациям, когда, по мнению общества, ребёнка можно было оставить в семье, но опека «перестаралась».

Несмотря на отсутствие полноценного механизма ювенальной юстиции, в РФ тоже случаются перегибы. Например, весной 2023 года в Алтайском крае опека отняла у родителей двух подростков 12 и 14 лет за то, что они полтора года они не ходили в школу: мать требовала особую дистанционную форму обучения. Семья до этого не стояла на учёте, а дети были обуты, одеты и накормлены. Но чиновники смогли убедить суд, что родители фактически изолировали детей от общества, они не учились даже на дистанте. В такой ситуации можно было сначала ограничить родителей в правах — до устранения нарушений.

При этом в том же регионе пару месяцев ранее опека превентивно не забрала детей из семьи, где психически нездоровую мать уже лишили родительских прав, просто приговор не вступил в законную силу. Промедление стоило жизни её 1,5-годовалой дочери: женщина сожгла ребёнка заживо на глазах у старшего сына.