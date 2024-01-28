Мошенники облюбовали новую функцию в WhatsApp* для обмана россиян

Сценарий развода примерно одинаковый: мошенник звонит своей жертве и представляется сотрудником банка. Под любым предлогом он уговаривает включить демонстрацию экрана.

Изучив экран, мошенник узнаёт, какие банковские приложения установлены на телефоне у его доверчивого собеседника. Дальше ему остаётся только получить данные о клиенте банка, его счетах, картах и суммах, которые там хранятся, отметили в МВД.

Печальным примером стала история жителя Читы, которому неизвестные позвонили в мессенджере и попросили включить демонстрацию экрана под предлогом того, что они из «службы безопасности банка».

Так преступники выяснили, услугами каких банков пользуется мужчина, и уговорили его взять кредит на 100 000 рублей. Эти деньги он и перевёл мошенникам.

Полицейские посоветовали не разговаривать с неизвестными по видеосвязи и не включать функцию демонстрации экрана.

Стоит также помнить, что мошенники могут притвориться кем угодно, даже вашим начальником. Такие случаи уже были не раз.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.