Опубликовано 29 января 2024, 10:00
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Мошенники стали прикрываться налоговой для обмана россиян
Аферисты перепробовали тысячи способов обманывать доверчивых граждан. Звонили от имени попавших в аварию родственников, сотрудников банков и даже силовиков. Теперь очередь дошла до налоговой. Как рассказали в ведомстве, неизвестные стали рассылать письма от имени Федеральной налоговой службы с требованием пройти некую дополнительную проверку. На самом деле это развод, предупредили налоговики.
В письме говорится, что у налогоплательщика якобы выявили подозрительные транзакции и активности. Так что ему нужно предоставить дополнительные сведения о себе, иначе его счета заморозят.
«Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн», — заявили в ФНС.
Там призвали не открывать подозрительные письма, а всю информацию о налогах получать через личный кабинет на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что мошенники облюбовали новую функцию в популярном у россиян мессенджере, чтобы разводить на деньги.