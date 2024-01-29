Мошенники стали прикрываться налоговой для обмана россиян

В письме говорится, что у налогоплательщика якобы выявили подозрительные транзакции и активности. Так что ему нужно предоставить дополнительные сведения о себе, иначе его счета заморозят.

«Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн», — заявили в ФНС.

Там призвали не открывать подозрительные письма, а всю информацию о налогах получать через личный кабинет на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мошенники облюбовали новую функцию в популярном у россиян мессенджере, чтобы разводить на деньги.