20:00, 29 декабря 2023
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На Рождество в Москве обнесли легендарный ресторан «Турандот»
Легендарный ресторан «Турандот» обокрали в столице. Неизвестная девушка вынесла из заведения ящик для пожертвований. Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT Проверка». По данным журналистов, инцидент произошёл на католическое Рождество, 25 января, но пропажу обнаружили только через несколько дней.
Внутри ящика было более 30 тысяч рублей. Преступницу сейчас ищут.
«Турандот» — фешенебельный паназиатский ресторан на Тверском бульваре в центре Москвы. Он знаменит в первую очередь пышными дворцовыми интерьерами в стиле позднего барокко. В заведении двенадцать залов, каждый из которых обставлен антикварной мебелью.