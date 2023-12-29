На Рождество в Москве обнесли легендарный ресторан «Турандот»

Внутри ящика было более 30 тысяч рублей. Преступницу сейчас ищут.

«Турандот» — фешенебельный паназиатский ресторан на Тверском бульваре в центре Москвы. Он знаменит в первую очередь пышными дворцовыми интерьерами в стиле позднего барокко. В заведении двенадцать залов, каждый из которых обставлен антикварной мебелью.