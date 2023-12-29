Криминал
20:00, 29 декабря 2023
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На Рождество в Москве обнесли легендарный ресторан «Турандот»

Легендарный ресторан «Турандот» обокрали в столице. Неизвестная девушка вынесла из заведения ящик для пожертвований. Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT Проверка». По данным журналистов, инцидент произошёл на католическое Рождество, 25 января, но пропажу обнаружили только через несколько дней.

На Рождество в Москве обнесли легендарный ресторан «Турандот»
© Страница ресторана «Турандот» во «ВКонтакте»

Внутри ящика было более 30 тысяч рублей. Преступницу сейчас ищут.

«Турандот» — фешенебельный паназиатский ресторан на Тверском бульваре в центре Москвы. Он знаменит в первую очередь пышными дворцовыми интерьерами в стиле позднего барокко. В заведении двенадцать залов, каждый из которых обставлен антикварной мебелью.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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