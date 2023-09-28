На складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв, есть погибшие

В МЧС Узбекистана опровергли версию, разошедшуюся по соцсетям, о том, что пожар начался из-за упавшего самолёта.

По информации Минздрава Узбекистана, из-за взрыва пострадали 163 человека, 24 из них доставили во все свободные медучреждения области, остальных же осмотрели и отправили домой. Пациентов в тяжёлом состоянии не оказалось.

На место выехали несколько команд медиков, которые оказывали помощь людям из близлежащих домов и квартир, пострадавшим от взрыва. Из-за ударной волны во многих домах вылетели рамы, разбило стёкла в окнах и шкафах и уронило мебель. Из-за этого и погиб один 17-летний подросток — он спал ночью недалеко от окна, когда на него упала оконная рама.