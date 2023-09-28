Криминал
11:05, 28 сентября 2023
1 мин.

На складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв, есть погибшие

Около 3 утра 28 сентября в Сергелийском районе Ташкента произошёл взрыв на одном из складов. На место срочно отправились 16 пожарных расчётов с автоцистернами и 3 автолестницы. К 5 утра огонь удалось локализовать, и специалисты приступили к тушению пожара. Возгорание началось со склада, принадлежащего компании «Интер Логистика», в него попала молния.

На складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв, есть погибшие
© Jay Heike / Unsplash

В МЧС Узбекистана опровергли версию, разошедшуюся по соцсетям, о том, что пожар начался из-за упавшего самолёта.

По информации Минздрава Узбекистана, из-за взрыва пострадали 163 человека, 24 из них доставили во все свободные медучреждения области, остальных же осмотрели и отправили домой. Пациентов в тяжёлом состоянии не оказалось.

На место выехали несколько команд медиков, которые оказывали помощь людям из близлежащих домов и квартир, пострадавшим от взрыва. Из-за ударной волны во многих домах вылетели рамы, разбило стёкла в окнах и шкафах и уронило мебель. Из-за этого и погиб один 17-летний подросток — он спал ночью недалеко от окна, когда на него упала оконная рама.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.