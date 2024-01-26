Криминал
Опубликовано 26 января 2024, 07:00
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Назван популярный десерт, который можно даже худеющим

Мармелад — один из немногих десертов, которые разрешают, пусть и в небольшом количестве, тем, кто хочет сбросить вес. Всё потому, что он положительно влияет на все системы организма. А ещё повышает настроение, что тоже важно, когда приходится во многом себя ограничивать. Всё о пользе и вреде мармелада рассказали эксперты «Общественной службы новостей».
Freepik/pvproductions

Freepik/pvproductions

Из чего делают мармелад

Есть несколько видов мармелада в зависимости от того, какие желирующие вещества используют при его приготовлении. Вот они:

  • Пектин. Эта разновидность мармелада самая некалорийная, а ещё в нём вообще нет жиров. К тому же пектин очень полезен для системы пищеварения, обмена веществ, работы печени и поджелудочной. А ещё он выводит токсины из организма, так что способен облегчать похмелье;
  • желатин. В этом веществе много белка и ценных аминокислот, но и сахара и простых углеводов немало. Тем не менее такой десерт хорош для суставов, при артрите и артрозе. Также он полезен при переломах, восстанавливает соединительную ткань и восполняет нехватку коллагена, а ещё держит под контролем уровень глюкозы.
  • Агар-агар. Это вещество обогащает организм аминокислотами и йодом. Он улучшает состав микрофлоры кишечника, оберегает от запоров, выводит токсины и нормализует работу щитовидки.
  • Фруктоза. Такой мармелад не относится к диетическим — в нём много углеводов, а белков и жиров нет вовсе. Считается, что, если регулярно есть продукты на фруктозе, можно в итоге заработать ожирение печени.

Чем полезен мармелад

Натуральность состава — залог того, что мармелад будет полезным. И тут уже не так важно, из какого вещества он приготовлен. Вот какими полезными свойствами будет обладать любой натуральный мармелад:

  • препятствует всасыванию холестерина;
  • предупреждает развитие атеросклероза;
  • поддерживает работу мозга;
  • обогащает организм витаминами и минералами.

Кому нельзя мармелад

Самый вредный ингредиент в составе мармелада — сахар. Так что изредка полакомиться этим десертом полезно, а вот налегать на него каждый день — нет, отметили эксперты. Даже если сам мармелад относится к полезным.

Есть у мармелада и противопоказания, а именно:

  • ожирение,
  • сахарный диабет,
  • язва желудка,
  • гастрит,
  • аллергия на один из компонентов в составе.

Есть ещё одна разновидность мармелада — жевательный. Его обожают дети. Но полезен он и взрослым. Особенно тем, кто боится появления морщин — и вот почему.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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