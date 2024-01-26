Назван популярный десерт, который можно даже худеющим

Из чего делают мармелад

Есть несколько видов мармелада в зависимости от того, какие желирующие вещества используют при его приготовлении. Вот они:

Пектин . Эта разновидность мармелада самая некалорийная, а ещё в нём вообще нет жиров. К тому же пектин очень полезен для системы пищеварения, обмена веществ, работы печени и поджелудочной. А ещё он выводит токсины из организма, так что способен облегчать похмелье;

. Эта разновидность мармелада самая некалорийная, а ещё в нём вообще нет жиров. К тому же пектин очень полезен для системы пищеварения, обмена веществ, работы печени и поджелудочной. А ещё он выводит токсины из организма, так что способен облегчать похмелье; желатин . В этом веществе много белка и ценных аминокислот, но и сахара и простых углеводов немало. Тем не менее такой десерт хорош для суставов, при артрите и артрозе. Также он полезен при переломах, восстанавливает соединительную ткань и восполняет нехватку коллагена, а ещё держит под контролем уровень глюкозы.

. В этом веществе много белка и ценных аминокислот, но и сахара и простых углеводов немало. Тем не менее такой десерт хорош для суставов, при артрите и артрозе. Также он полезен при переломах, восстанавливает соединительную ткань и восполняет нехватку коллагена, а ещё держит под контролем уровень глюкозы. Агар-агар . Это вещество обогащает организм аминокислотами и йодом. Он улучшает состав микрофлоры кишечника, оберегает от запоров, выводит токсины и нормализует работу щитовидки.

. Это вещество обогащает организм аминокислотами и йодом. Он улучшает состав микрофлоры кишечника, оберегает от запоров, выводит токсины и нормализует работу щитовидки. Фруктоза. Такой мармелад не относится к диетическим — в нём много углеводов, а белков и жиров нет вовсе. Считается, что, если регулярно есть продукты на фруктозе, можно в итоге заработать ожирение печени.

Чем полезен мармелад

Натуральность состава — залог того, что мармелад будет полезным. И тут уже не так важно, из какого вещества он приготовлен. Вот какими полезными свойствами будет обладать любой натуральный мармелад:

препятствует всасыванию холестерина;

предупреждает развитие атеросклероза;

поддерживает работу мозга;

обогащает организм витаминами и минералами.

Кому нельзя мармелад

Самый вредный ингредиент в составе мармелада — сахар. Так что изредка полакомиться этим десертом полезно, а вот налегать на него каждый день — нет, отметили эксперты. Даже если сам мармелад относится к полезным.

Есть у мармелада и противопоказания, а именно:

ожирение,

сахарный диабет,

язва желудка,

гастрит,

аллергия на один из компонентов в составе.

Есть ещё одна разновидность мармелада — жевательный. Его обожают дети. Но полезен он и взрослым. Особенно тем, кто боится появления морщин — и вот почему.