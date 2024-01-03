Ограбление курильщика. Двое россиян раскурочили «Магнит» ради небольшого запаса сигарет
Фраза «сгонять за сигаретами» заиграла новыми красками после происшествия в посёлке Кусино под Питером. В ночь на 3 января местный «Магнит» подвергся нападению грабителей. На дело они пошли вдвоём, хотя справился бы с этим и один. Воришки оказались избирательными: они не тронули ничего, кроме табачных изделий. Неужели кому-то приспичило ночью покурить?
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Попасть в магазин грабителям не составило труда. Он был заперт лишь на замок, который они запросто сбили маленьким топориком.
Однако ни касса, ни другие товары воришек не интересовали. Они быстро смели с полок все сигареты и сразу же сбежали.
Сколько именно пачек сигарет украли из магазина, не уточняется. Грабителей с вредной привычкой ищут, сообщил телеграм-канал Baza.
А в Голливуде неизвестные обнесли дом Киану Ривза. Только украли они кое-что, что убивает быстрее, чем курение.