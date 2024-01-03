Ограбление курильщика. Двое россиян раскурочили «Магнит» ради небольшого запаса сигарет

Попасть в магазин грабителям не составило труда. Он был заперт лишь на замок, который они запросто сбили маленьким топориком.

Однако ни касса, ни другие товары воришек не интересовали. Они быстро смели с полок все сигареты и сразу же сбежали.

Сколько именно пачек сигарет украли из магазина, не уточняется. Грабителей с вредной привычкой ищут, сообщил телеграм-канал Baza.

А в Голливуде неизвестные обнесли дом Киану Ривза. Только украли они кое-что, что убивает быстрее, чем курение.