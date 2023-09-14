Олегу Митволю вынесли приговор за коррупцию. Что известно о деле экс-чиновника
Суд в Красноярске вынес обвинительный приговор бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Экс-чиновник, в прошлом лидер партии «Альянс зелёных», получил 4,5 года колонии общего режима. Он проходил обвиняемым по делу о хищении 975 млн рублей при корректировке проекта красноярского метро. В июле Митволя перевели под домашний арест, продержав до этого год в СИЗО. Свою вину он признал, но с приговором не согласился.
Приговор Олегу Митволю
Железнодорожный суд Красноярска признал Митволя виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он получил 4,5 года колонии общего режима. Также бывший чиновник должен компенсировать ущерб пострадавшим сторонам:
- 741 млн рублей — Федеральному агентству железнодорожного транспорта (Росжелдор),
- 211 млн рублей — краевому транспортному управлению.
В общей сложности с Митволя взыскали по гражданским искам 952 млн рублей. Суд наложил арест на его квартиру в Москве, два автомобиля, деньги и одно нежилое помещение. Митволя взяли под стражу в зале суда.
На суде бывший замглавы Росприроднадзора признал свою вину, но с приговором не согласился. Его помощница Инга Шлёнская сообщила «Газете.Ru», что семья Митволя не ожидала такого решения суда, считает его несправедливым и будет обжаловать.
Экс-чиновника арестовали в июне 2022 года. Год он сидел в СИЗО, но в начале лета 2023-го суд перевёл Митволя под домашний арест. Как говорила защита бывшего замглавы Росприроднадзора, в изоляторе его состояние здоровья ухудшилось.
По словам адвоката Михаила Шолохова, Митволь уже «уже в полной мере понёс то наказание, которое соразмерно его деянию». Он отметил, что экс-чиновника есть малолетняя дочь, безработная жена и пожилая мать.
В чём обвиняют Митволя
Метро в Красноярске начали строить ещё в 1995 году. Однако строительство не раз пришлось приостанавливать из-за проблем с деньгами. В последний раз стройку законсервировали в 2013 году. А в 2019-м из федерального бюджета выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации для метрополитена.
В 2018 году Митволь возглавил Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ), купив акции компании. В сентябре 2019-го краевое транспортное управление заключило контракт с ТИСИЗом на корректировку проекта метро.
В начале июня 2022 года сотрудники ФСБ задержали Олега Митволя в аэропорту Внуково. Бывший чиновник собирался лететь вылететь в Дубай, но вместо этого отправился в СИЗО. Следствие заявило, что Красноярский ТИСИЗ под руководством Митволя получил 954 млн рублей, но выполнил только часть работ по изменению проекта красноярского метро. Пока Митволь сидел в изоляторе, его умудрились обворовать аферисты.
В сентябре суд в Красноярске приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии экс-министра транспорта края Константина Димитрова, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Димитров курировал работы по корректировке старого проекта метро. Также по делу проходят экс-премьер правительства Красноярского края Юрий Лапшин и бывший глава краевого транспортного управления Константин Мандров.
Чем известен Олег Митволь
С 1989 года Олег Митволь занимался бизнесом. В 1997–2003 годах он возглавлял совет директоров компании «Информационно-издательская группа "Новые Известия"», выпускавшей одноимённую газету на деньги Бориса Березовского.
В 2004–2009 годах Митволь занимал должность замглавы Росприроднадзора. В 2009–2010 годах он был префектом Северного административного округа Москвы. В 2012 году объявил о создании политической партии «Альянс зелёных». На думских выборах 2016 года возглавлял партийный список экологической партии «Зелёные», в парламент не прошёл.
Митволь также известен своими предложениями по борьбе с коррупцией в России. В канун выборов в Госдуму в 2020 году он предлагал создать антикоррупционный корпус базе Национальной гвардии, который бы подчинялся напрямую президенту страны. Этот корпус он назвал «антикоррупционной инквизицией».