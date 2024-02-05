Пенсионер ограбил 16 банков на миллионы рублей и избежал наказания

Свидетели не смогли точно описать старика-разбойника. На нём всегда были очки и чёрная шляпа, а оружие он носил в коричневом портфеле. Купюры, которые он выносил из банков, ни разу не попали в поле зрения полиции.

Последний налёт на банк он совершил 2 декабря 2011 года. Попытка оказалась неудачной: кассир успел положить между купюрами пакет с красителем, который взорвался на парковке. Преступник бросил добычу и сбежал.

Старика разыскивают до сих пор, потому что такие грабежи не имеют срока давности, отметило издание Bild. По одной из версий, грабителем был вовсе не пенсионер, а молодой человек, который только прятался за маской старика.

А вот молодой житель Петербурга украл не так много — всего 15 коробок конфет. Зато успел съесть их до того, как его настигли полицейские.