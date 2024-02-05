Криминал
Опубликовано 05 февраля 2024, 18:50
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Пенсионер ограбил 16 банков на миллионы рублей и избежал наказания

В США уже 15 лет не могут найти пожилого серийного грабителя банков. На счету «старика-бандита», как его прозвали в СМИ, 16 ограбленных финансовых учреждений. В основном он орудовал в Южной Калифорнии. С 2009 по 2011 год пенсионер награбил $160 000 (это почти 15 млн рублей по актуальному курсу). ФБР включило старика в список самых разыскиваемых преступников, но до сих пор не узнало, кто он.
Пенсионер ограбил 16 банков на миллионы рублей и избежал наказания
© Freepik/jcomp

Свидетели не смогли точно описать старика-разбойника. На нём всегда были очки и чёрная шляпа, а оружие он носил в коричневом портфеле. Купюры, которые он выносил из банков, ни разу не попали в поле зрения полиции.

Последний налёт на банк он совершил 2 декабря 2011 года. Попытка оказалась неудачной: кассир успел положить между купюрами пакет с красителем, который взорвался на парковке. Преступник бросил добычу и сбежал.

Старика разыскивают до сих пор, потому что такие грабежи не имеют срока давности, отметило издание Bild. По одной из версий, грабителем был вовсе не пенсионер, а молодой человек, который только прятался за маской старика.

А вот молодой житель Петербурга украл не так много — всего 15 коробок конфет. Зато успел съесть их до того, как его настигли полицейские.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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