Почтальон годами приносил москвичу билеты «банка приколов» вместо пенсии

За всё время пенсионер успел накопить 2 млн рублей, которые на проверку оказались фальшивками.

В полиции он рассказал, что пенсию ему всегда носил один и тот же почтальон. Дедушка подозревает, что именно работник почты подменял деньги на ничего не стоящие бумажки.

Почтальона ищут силовики, сообщил телеграм-канал Shot.

Иногда на помощь потенциальным жертвам аферистов приходят высшие силы. В случае с жителем Томска его ангелами-хранителями оказались нерадивые коммунальщики. Мужчина поскользнулся на нечищеной улице и только так не отдал аферистам крупную сумму.