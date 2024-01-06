Криминал
02:00, 06 января 2024
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Почтальон годами приносил москвичу билеты «банка приколов» вместо пенсии

Пожилой житель Москвы обвинил работника почты в том, что тот приносил ему не настоящие деньги. Ежемесячные выплаты 84-летний дедушка получал не на карту, а лично в руки. Деньги он не тратил, а складывал в сейф. Однажды он вытащил из заначки 5000, чтобы соцработница оплатила ему коммуналку. Но оказалось, что купюра фальшивая. Как, впрочем, и все остальные, хранившиеся под замком.

Freepik

Freepik

За всё время пенсионер успел накопить 2 млн рублей, которые на проверку оказались фальшивками.

В полиции он рассказал, что пенсию ему всегда носил один и тот же почтальон. Дедушка подозревает, что именно работник почты подменял деньги на ничего не стоящие бумажки.

Почтальона ищут силовики, сообщил телеграм-канал Shot.

Иногда на помощь потенциальным жертвам аферистов приходят высшие силы. В случае с жителем Томска его ангелами-хранителями оказались нерадивые коммунальщики. Мужчина поскользнулся на нечищеной улице и только так не отдал аферистам крупную сумму.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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