Почтальон годами приносил москвичу билеты «банка приколов» вместо пенсии
Пожилой житель Москвы обвинил работника почты в том, что тот приносил ему не настоящие деньги. Ежемесячные выплаты 84-летний дедушка получал не на карту, а лично в руки. Деньги он не тратил, а складывал в сейф. Однажды он вытащил из заначки 5000, чтобы соцработница оплатила ему коммуналку. Но оказалось, что купюра фальшивая. Как, впрочем, и все остальные, хранившиеся под замком.
Freepik
За всё время пенсионер успел накопить 2 млн рублей, которые на проверку оказались фальшивками.
В полиции он рассказал, что пенсию ему всегда носил один и тот же почтальон. Дедушка подозревает, что именно работник почты подменял деньги на ничего не стоящие бумажки.
Почтальона ищут силовики, сообщил телеграм-канал Shot.
Иногда на помощь потенциальным жертвам аферистов приходят высшие силы. В случае с жителем Томска его ангелами-хранителями оказались нерадивые коммунальщики. Мужчина поскользнулся на нечищеной улице и только так не отдал аферистам крупную сумму.