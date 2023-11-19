Подмосковный вор-рецидивист притворялся бомжом, чтобы надкусить штрудель. Голод не тётка

Дело было как — мужчина с чего-то решил обнести квартиру на втором этаже и пока присматривался к ней и ходил под окнами, притворялся бомжом, который собирает бутылки. Подгадав удачный момент, когда никого дома не было, вор напильником открыл балкон и пробрался в квартиру. В первый раз он вынес ювелирку и 50 рублей, а напоследок ещё и надкусил штрудель.

Во второй раз смотаться в ту же квартиру мужчина решил спустя два месяца. Пробрался он в дом тем же путём, но в этот раз ни один штрудель не пострадал. Зато хозяева квартиры лишились 150 000 рублей наличными. За ювелирку вору удалось выручить почти 176 000 рублей. Деньги он распихал по заначками в разных частях города. Награбленное он потом тратил на еду и алкоголь.

А вот в Японии пожилой вор ничего не стал выносить из дома, а, наоборот, ещё и постирал чужое бельё. Правда, его 28-летняя соседка, к которой он и забрался, этому не обрадовалась и пожаловалась полиции.