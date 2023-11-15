Полицейские перевезли труп в другой район, чтобы его не оформлять. Пусть коллеги отдуваются

Как было дело: младший и старший сержанты получили вызов от жителей с Бибиревской улицы, мол, там лежит какой-то мужчина без сознания. Прибывшие полицейские застали только тело неизвестного 39-летнего мужчины.

Они не захотели его оформлять, поэтому погрузили в служебное авто и отвезли в соседний район. Тело они выгрузили у гаражей в Юрловском проезде. Подготовили подарочек на Новый год коллегам. А в отчётах написали, что мужчина ушёл до приезда полиции.

Однако коллеги из другого района, когда спустя два дня стали разбираться, просмотрели камеры и раскусили хитрый план. Теперь они будут проверять полицейских из Алтуфьево, потому что есть вероятность, что они погрузили в авто ещё живого мужчину, а погиб он после.

Но не все истории убивают веру в человечество, есть и добрые. Например, медики спасли россиянина-волонтёра, который защищал деревню от пожара, но обгорел на 90%. Сохранить ему жизнь было просто невозможно, но врачи справились. После кучи операций его отпустили домой.