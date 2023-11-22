Полицейский полгода ездил на угнанной машине, которую должен был найти и вернуть владельцу

Как сообщают местные СМИ, история началась аж в 2020 году, когда в сентябре в полицию обратился житель Екатеринбурга с просьбой найти угнанное авто — Toyota Camry. Дело попалось сотруднику уголовного розыска, и тот принялся искать машину.

Нашел он её спустя пару недель, но заявлять об этом не стал. Он просто переоформил её, сменил номера и стал ездить как на родной. Так он прокатался полгода — до марта 2021 года, пока его не спалили свои же коллеги.

Тогда машину вернули владельцу, а на полицейского завели три дела: о превышении полномочий, о взятке и о подделке документов. В итоге статью о взятке убрали, но две другие остались, и суд 20 ноября 2023 года вынес приговор — ограничение свободы на полгода и 80 000 рублей штрафа.

На самом деле обычно полиция работает добросовестно, но встречаются типчики как этот в Екатеринбурге или как ребятки из Москвы, которые перевезли труп из своего района в соседний, чтобы с ним не заморачиваться и спихнуть работу на коллег.