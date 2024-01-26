Продавец магазина Cartier попалась на краже ювелирки на миллионы рублей

При обыске у Шантель нашли:

четыре браслета,

три ручки,

две зажигалки,

два ключа для браслетов,

пару серёжек,

кошелёк,

зажигалку,

мужской кулон,

свечу.

Полиция считает, что женщина воспользовалась служебным положением, чтобы обнести магазин, в котором работала. Ей грозит до 10 лет за решёткой, сообщило издание Daily Mail.

Ранее у предпринимательницы из Малайзии украли кольцо за €750 000 в отеле Ritz в Париже. Оказалось, бандиты тут ни при чём.