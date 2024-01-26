Опубликовано 26 января 2024, 01:00
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Продавец магазина Cartier попалась на краже ювелирки на миллионы рублей
В Австралии полиция арестовала работницу магазина Cartier по подозрению в краже украшений. 39-летняя Шантель Кэррингтон работала в бутике, расположенном в международном аэропорту Сиднея. Недавно оттуда пропало ювелирки на $50 000 (около 4 млн рублей). Краденое нашли дома у сотрудницы магазина. Тем не менее женщина утверждает, что невиновна и никаких драгоценностей у неё не было.
При обыске у Шантель нашли:
- четыре браслета,
- три ручки,
- две зажигалки,
- два ключа для браслетов,
- пару серёжек,
- кошелёк,
- зажигалку,
- мужской кулон,
- свечу.
Полиция считает, что женщина воспользовалась служебным положением, чтобы обнести магазин, в котором работала. Ей грозит до 10 лет за решёткой, сообщило издание Daily Mail.
Ранее у предпринимательницы из Малайзии украли кольцо за €750 000 в отеле Ritz в Париже. Оказалось, бандиты тут ни при чём.