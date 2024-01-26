Криминал
Опубликовано 26 января 2024, 01:00
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Продавец магазина Cartier попалась на краже ювелирки на миллионы рублей

В Австралии полиция арестовала работницу магазина Cartier по подозрению в краже украшений. 39-летняя Шантель Кэррингтон работала в бутике, расположенном в международном аэропорту Сиднея. Недавно оттуда пропало ювелирки на $50 000 (около 4 млн рублей). Краденое нашли дома у сотрудницы магазина. Тем не менее женщина утверждает, что невиновна и никаких драгоценностей у неё не было.
Продавец магазина Cartier попалась на краже ювелирки на миллионы рублей
© www.afp.gov.au

При обыске у Шантель нашли:

  • четыре браслета,
  • три ручки,
  • две зажигалки,
  • два ключа для браслетов,
  • пару серёжек,
  • кошелёк,
  • зажигалку,
  • мужской кулон,
  • свечу.

Полиция считает, что женщина воспользовалась служебным положением, чтобы обнести магазин, в котором работала. Ей грозит до 10 лет за решёткой, сообщило издание Daily Mail.

Ранее у предпринимательницы из Малайзии украли кольцо за €750 000 в отеле Ritz в Париже. Оказалось, бандиты тут ни при чём.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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