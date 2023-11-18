Рэперу Гуфу грозит уголовка и отмена концерта. А всё потому что на святое покусился

Назвать ролик безобидным не вышло бы, потому что в треке упоминалось употребление наркотиков. Он оскорбил простых россиян, которые принялись строчить Гуфу в личные сообщения с требованиями убрать крамолу. Музыкант согласился и удалил видео, но было поздно.

Ролик обидел представителей центра «Сорок сороков», и те обратились в прокуратуру. Они потребовали проверить рэпера Гуфа — не оскорбляет ли он чувства верующих. По этой уголовной статье, к слову, можно получить реальный срок от 3 до 5 лет. Помимо этого активисты потребовали отменить концерт рэпера, который пройдёт 14 декабря в Москве, и запретить песню.

Рэпер очнулся только спустя несколько часов и обратился в блоге ко всем обиженным. Он попросил прощения, признался, что ролик нашёл в Сети и случайно выложил в сторис. Никого оскорбить он не хотел, особенно православных людей. Простят ли ему активисты и прокуратура такие фокусы — станет известно позднее.

К слову, сегодня православные празднуют Ионов день, в который не стоит принимать важные решения, потому что чаще всего выбор становится неверным и приходится расхлебывать последствия. Жаль Гуф об этом не знал. О других приметах можно почитать здесь.