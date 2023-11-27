Российская пенсионерка попыталась ограбить банк с пневматом. Не повезло, не фартануло

К делу криминальная парочка подошла по-серьёзному, как в фильмах, — заранее подобрала банк (досталось тому, что на улице Разина), нашла оружие (пневматический пистолет и страйкбольную гранату), распределила роли и составила план. Исполнить его они решили 25 ноября, что и сделали.

Но в сам момент ограбления всё пошло не по плану — сотрудники банка не испугались и умудрились вызвать помощь. Росгвардия прибыла оперативно и так же быстренько скрутила подельников. Сейчас они кукуют в полицейском отделении. Была какая-то острая причина для ограбления или парочке просто хотелось богатой жизни — выяснят следователи.

Это преступление ограблением века назвать сложно, без души как-то получилось и огня. С другой стороны — более творческой — подошёл питерец. Он сделал подкоп в нужную квартиру и поживился на 230 000 рублей. Но в итоге всё закончилось для него плохо.