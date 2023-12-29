Российские арестанты подняли бунт из-за Нового года. Что не устроило?

По сведениям Shot, всё произошло бунт произошёл в ИВС Адлерского района Сочи. Утром 28 декабря 47 задержанных должны были отправить в СИЗО № 2 в Армавир. Но 22 задержанных это не устроило. Они очень хотели остаться на Новый год дома, поэтому начали кричать, стучать по решёткам и всячески дебоширить.

Полицейские пытались вывести арестантов из камер, но они не давались. Для подавления бунта пришлось вызывать ОМОН. В итоге в Армавир отравилось 11, остальных бузотёров отправят туда спецэтапом 30 декабря. В деле разбирается прокуратура.

Напомним, чем отличается ИВС от СИЗО. В следственном изоляторе содержат подозреваемых и обвиняемых, если суд решил заключить их под стражу. Ещё туда могут посадить зэка, чтобы он дожидался этапирования в колонию приговора по другому делу. А вот в изоляторы временного содержания используют для содержания подозреваемых в совершении преступления. Они не входят в систему ФСИН, как СИЗО, и находятся в учреждениях МВД.

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