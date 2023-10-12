Российский казначей перевёл мошенникам 12 млн рублей

«Глава казначейства» предупредил подчинённого, что скоро ему поступит очень важный звонок. И действительно, с Басиевым связался некий куратор из Минфина. Он сообщил, что ФСБ расследует дело о масштабном мошенничестве в казначействе. После этого с Алибеком поговорил «сотрудник Центробанка» и проинструктировал его о дальнейших действиях.

Оказалось, что злоумышленники оформили на работника казначейства кредит, а помешать им можно, только максимально снизив свой кредитный потенциал. Для этого бедному (но с накоплениями) работнику надо срочно набрать кредитов в разных банках и отправить их на безопасный счёт.

Басиев так и сделал. Причём в одном банке сотрудники заподозрили, что клиент пляшет под дудку злодеев, — кредит они ему не выдали и попытались предупредить мужчину, но он не отклонялся от инструкции и в следующий раз даже заложил свою машину.

Преступники общались с ним до 5 октября, а затем переключились на супругу, которая тоже взяла несколько кредитов и отправила деньги для пущей сохранности на «безопасный счёт».

Общий ущерб семейному бюджету составил 11,7 млн рублей, сообщила Baza. Делом сотрудника занимаются реальные следователи.

О том, что такое казначейство и чем оно занимается, можно почитать тут.