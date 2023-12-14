Россиян предупредили об опасности при оплате товаров по QR-коду

Они, по словам эксперта, нужны, чтобы получить данные банковской карты. Более безопасны одноразовые коды, которые формируются один раз под конкретную покупку, заявил руководитель команды разработчиков приложения Gem Space Закарян.

Он подчеркнул, что в случае подмены реквизитов, указанных в QR-коде, «будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки».

Списать деньги за просто так могут и в случае, если при оплате внезапно исчез интернет. При потере сигнала касса не выдаст чек и покупка не состоится, даже если деньги уже списались. При этом если они пришли на счёт магазина, а не мошенника, то позже их вернут.

Также Закарян призвал не доверять различным акциям и лотереям с неправдоподобно заманчивыми условиями. Почти всегда за этим будут стоять злоумышленники, решившие прихватить ваши деньги с помощью QR-кода.

Если вы платите по старинке бумажными деньгами, почитайте, как можно распознать фальшивую купюру.