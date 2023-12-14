Россиян предупредили об опасности при оплате товаров по QR-коду
Мошенники могут похитить ваши деньги при оплате по QR-коду. Речь идёт о ситуации с подменой распечатанного кода на кассе на другой, уводящий деньги на счёт афериста. Поможет в борьбе с таким обманом «только внимательная проверка реквизитов перед совершением платежа», считает разработчик Ваге Закарян. Ещё одна неприятная ситуация — QR-коды, в которые встроены фишинговые ссылки.
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Они, по словам эксперта, нужны, чтобы получить данные банковской карты. Более безопасны одноразовые коды, которые формируются один раз под конкретную покупку, заявил руководитель команды разработчиков приложения Gem Space Закарян.
Он подчеркнул, что в случае подмены реквизитов, указанных в QR-коде, «будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки».
Списать деньги за просто так могут и в случае, если при оплате внезапно исчез интернет. При потере сигнала касса не выдаст чек и покупка не состоится, даже если деньги уже списались. При этом если они пришли на счёт магазина, а не мошенника, то позже их вернут.
Также Закарян призвал не доверять различным акциям и лотереям с неправдоподобно заманчивыми условиями. Почти всегда за этим будут стоять злоумышленники, решившие прихватить ваши деньги с помощью QR-кода.
Если вы платите по старинке бумажными деньгами, почитайте, как можно распознать фальшивую купюру.