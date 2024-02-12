Криминал
Опубликовано 12 февраля 2024, 17:50
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Россиянам объяснили, зачем надо удалять старые голосовые сообщения

Хранить в мессенджерах старые голосовые сообщения может быть опасно. Дело в том, что мошенники осваивают всё новые способы обмана. Раньше они с помощью искусственного интеллекта просто подделывали голосовухи. Теперь аферисты пошли по более простому пути, научившись пользоваться файлами из уже существующей переписки пользователя. Вот как работает эта схема.
Freepik

Freepik

Мошенники взламывают аккаунт человека в мессенджере, изучают все переписки в нём, а затем пишут от имени владельца аккаунта потенциальной жертве.

Причём аферисты не сразу просят денег. Сначала они пытаются втереться в доверие к человеку — например, задают какие-то вопросы по теме, которую владелец аккаунта уже обсуждал с жертвой раньше.

После такой переписки они копируют старые голосовые сообщения из аккаунта и создают из них новые, чтобы у собеседника не осталось сомнений, что с ними общается их реальный знакомый.

И только потом они переходят к просьбам о финансовой помощи — одолжить денег на пару дней и скинуть их на присланный номер карты.

Эксперты по цифровой безопасности советуют удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания, чтобы избежать подобных афер.

В любом случае не стоит торопиться переводить деньги, как бы на этом ни настаивал собеседник. Лучше взять паузу и проверить информацию через дополнительные каналы связи.

Жертвами мошенников становятся не только простые россияне. Аферисты не гнушаются разводить даже звёзд. Недавно актёр Дмитрий Певцов лишился кровных из-за неких плохих людей, назвавших себя сотрудниками ФСБ.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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