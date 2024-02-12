Россиянам объяснили, зачем надо удалять старые голосовые сообщения

Мошенники взламывают аккаунт человека в мессенджере, изучают все переписки в нём, а затем пишут от имени владельца аккаунта потенциальной жертве.

Причём аферисты не сразу просят денег. Сначала они пытаются втереться в доверие к человеку — например, задают какие-то вопросы по теме, которую владелец аккаунта уже обсуждал с жертвой раньше.

После такой переписки они копируют старые голосовые сообщения из аккаунта и создают из них новые, чтобы у собеседника не осталось сомнений, что с ними общается их реальный знакомый.

И только потом они переходят к просьбам о финансовой помощи — одолжить денег на пару дней и скинуть их на присланный номер карты.

Эксперты по цифровой безопасности советуют удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания, чтобы избежать подобных афер.

В любом случае не стоит торопиться переводить деньги, как бы на этом ни настаивал собеседник. Лучше взять паузу и проверить информацию через дополнительные каналы связи.

Жертвами мошенников становятся не только простые россияне. Аферисты не гнушаются разводить даже звёзд. Недавно актёр Дмитрий Певцов лишился кровных из-за неких плохих людей, назвавших себя сотрудниками ФСБ.