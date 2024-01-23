Опубликовано 23 января 2024, 21:20
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Россиянам объяснили, как мошенники могут влезть в шкуру начальника
Большинство работников, получив сообщение от шефа, спешат как можно быстрее на него отреагировать. Особо исполнительные в этом случае рискуют нарваться на мошенников и потерять деньги. Всё потому, что аферисты придумали, как обманывать граждан с помощью подставных аккаунтов их же начальников. Подробности преступной схемы рассказали в Сбере.
Новая схема развода выглядит так: работнику в мессенджере приходит сообщение от руководителя с просьбой перевести куда-то деньги. При этом в аккаунте может даже стоять реальное фото шефа.
Если вы получили такое сообщение и видите, что аккаунт новый, не торопитесь переводить деньги. Скорее всего, это мошенники. Они подделывают профили руководителей вплоть до фото, которое скачивают из интернета.
Получив подозрительное сообщение, лучше перестраховаться и связаться с начальником другим способом, чтобы уточнить все вопросы, посоветовали эксперты Сбера в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники объединились с чёрными риелторами, чтобы отбирать у людей недвижимость.