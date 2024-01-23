Россиянам объяснили, как мошенники могут влезть в шкуру начальника

Новая схема развода выглядит так: работнику в мессенджере приходит сообщение от руководителя с просьбой перевести куда-то деньги. При этом в аккаунте может даже стоять реальное фото шефа.

Если вы получили такое сообщение и видите, что аккаунт новый, не торопитесь переводить деньги. Скорее всего, это мошенники. Они подделывают профили руководителей вплоть до фото, которое скачивают из интернета.

Получив подозрительное сообщение, лучше перестраховаться и связаться с начальником другим способом, чтобы уточнить все вопросы, посоветовали эксперты Сбера в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники объединились с чёрными риелторами, чтобы отбирать у людей недвижимость.