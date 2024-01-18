Россиянин накормил трёхлетнего сына котлетой и случайно его убил. А всё один ингредиент

Родители ребёнка сделали домашний фарш, чтобы накрутить из него колбасу. Из остатков фарша они приготовили котлеты. Одну из них и дали ребёнку. Он сразу почувствовал себя плохо, его стошнило, поэтому родители доставили его в фельдшерско-акушерский пункт, а оттуда авиацией — в больницу. Но спасти ребёнка не удалось. А по прибытии домой выяснилось, что котёнок, который доел остатки котлеты, тоже отравился и погиб.

Криминалисты позднее выяснили, что смертельной котлету сделала нитритная соль, которую отец семейства во время приготовления добавил в фарш, чтобы сохранить красивый цвет и увеличить срок хранения колбасы. Но мужчина превысил допустимую дозу пищевой добавки более чем в 100 раз.

На россиянина завели уголовное дело, расследование завершено, документы в ближайшее время передадут в суд. В семье, помимо погибшего мальчика, было ещё четыре ребёнка, они не пострадали.

Лёгким испугом отделалась семья из Ленинградской области, у которых малыш втихаря допил за папой пиво и попал в реанимацию, но выжил. Что произошло — можно узнать здесь.