Россиянин ограбил аптеку на 7 тыс. рублей, принёс свои извинения и сбежал
В Ленинградской области произошёл налёт на аптеку. Молодой мужчина в районе 25−30 лет, ростом около 180 см пришёл за лекарством от кашля в районе двух часов ночи 30 декабря. А когда аптекарь начала предлагать ему варианты препаратов, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал все деньги из кассы. Потом он извинился за совершённый поступок и убежал с награбленным.
Добычей злоумышленника стали лишь 7000 рублей. Инцидент произошёл в посёлке городского типа Янино, на Голландской улице. Теперь вежливого преступника разыскивают.
Он был одет в чёрную куртку, шапку и перчатки. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося, а в аптеке работает кинолог с собакой.
Ранее стало известно об ограблении победительницы конкурса «Мисс Россия — 2016» Яны Добровольской. У неё из квартиры вынесли винтажную посуду.