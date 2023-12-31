Криминал
22:40, 31 декабря 2023
1 мин.

Россиянин ограбил аптеку на 7 тыс. рублей, принёс свои извинения и сбежал

В Ленинградской области произошёл налёт на аптеку. Молодой мужчина в районе 25−30 лет, ростом около 180 см пришёл за лекарством от кашля в районе двух часов ночи 30 декабря. А когда аптекарь начала предлагать ему варианты препаратов, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал все деньги из кассы. Потом он извинился за совершённый поступок и убежал с награбленным.

Россиянин ограбил аптеку на 7 тыс. рублей, принёс свои извинения и сбежал
© aleksandarlittlewolf / freepik.com

Добычей злоумышленника стали лишь 7000 рублей. Инцидент произошёл в посёлке городского типа Янино, на Голландской улице. Теперь вежливого преступника разыскивают.

Он был одет в чёрную куртку, шапку и перчатки. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося, а в аптеке работает кинолог с собакой.

Ранее стало известно об ограблении победительницы конкурса «Мисс Россия — 2016» Яны Добровольской. У неё из квартиры вынесли винтажную посуду.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.