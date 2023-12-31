Россиянин ограбил аптеку на 7 тыс. рублей, принёс свои извинения и сбежал

Добычей злоумышленника стали лишь 7000 рублей. Инцидент произошёл в посёлке городского типа Янино, на Голландской улице. Теперь вежливого преступника разыскивают.

Он был одет в чёрную куртку, шапку и перчатки. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося, а в аптеке работает кинолог с собакой.

Ранее стало известно об ограблении победительницы конкурса «Мисс Россия — 2016» Яны Добровольской. У неё из квартиры вынесли винтажную посуду.