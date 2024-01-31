Опубликовано 31 января 2024, 22:40
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Россиянин украл 15 коробок конфет и съел все улики
Молодого жителя Перми задержали за кражу конфет из магазина. Сладких товаров лишился один из сетевых супермаркетов города. Злоумышленник пришёл туда под видом покупателя, долго бродил между торговыми рядами и рассматривал товары. Оказавшись у прилавка с кондитерскими изделиями, молодой человек спрятал под куртку конфеты и вышел из зала. Вот что было дальше.
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Воришку сладостей попытались поймать сотрудники магазина, но не смогли. Тогда директор торговой точки пошёл в полицию.
Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого, тем более он был им уже знаком. Оказалось, что за кражей стоит 20-летний местный житель.
Он не стал отпираться, однако вернуть похищенный товар, увы, не смог. К тому моменту, как его нашли, он уже съел все украденные конфеты.
За грабёж любителю сладостей светит до 4 лет за решёткой. До суда его отпустили под подписку о невыезде, сообщили в региональном управлении МВД.
В Екатеринбурге ранее произошла ещё более странная кража. У местной жительницы украли северного оленя. Случилось это аккурат перед Новым годом.