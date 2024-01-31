Россиянин украл 15 коробок конфет и съел все улики

Воришку сладостей попытались поймать сотрудники магазина, но не смогли. Тогда директор торговой точки пошёл в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого, тем более он был им уже знаком. Оказалось, что за кражей стоит 20-летний местный житель.

Он не стал отпираться, однако вернуть похищенный товар, увы, не смог. К тому моменту, как его нашли, он уже съел все украденные конфеты.

За грабёж любителю сладостей светит до 4 лет за решёткой. До суда его отпустили под подписку о невыезде, сообщили в региональном управлении МВД.

В Екатеринбурге ранее произошла ещё более странная кража. У местной жительницы украли северного оленя. Случилось это аккурат перед Новым годом.