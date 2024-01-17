Россиянин угнал машину, чтобы поехать в гости. Не мёрзнуть же на остановке

Как только силовикам сообщили об угоне Toyota Vista, которая была припаркована у дома № 61, корпус 4 на улице Пролетарской, они тут же объявили план «Перехват» и кинулись на поиски авто.

Оно нашлось довольно быстро — через 20 минут сотрудники полиции наткнулись на машину во дворе дома № 17 на улице Колымской. Силовики отправились проверять жильцов и быстро нашли преступника. Оказалось, у него уже была судимость. 21-летний парень не жил в этом доме, а приехал в гости. Он быстро сознался в содеянном и рассказал, что случилось.

Молодой человек отправился вечером в гости, но, выйдя на улицу, понял, что уж очень свежо. У дома он обнаружил припаркованное авто, которое было заведено и не закрыто — владелец, видимо, оставил её, чтобы прогреть двигатель, и был неподалёку. Однако это не остановило парня, и он угнал машину, чтобы доехать до друга. Там его и накрыли спустя несколько минут.

Эта история закончилась хорошо благодаря честности и профессионализму полицейских, но бывает и по-другому. Например, в Екатеринбурге страж порядка принял заявление об угоне авто, нашёл его и, вместо того чтобы вернуть владельцу, начал на нём кататься, как на своём.