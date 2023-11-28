Россиянину не удалось завести чужую машину, и он поставил в неё аккумулятор от своей

Приятель рассказал мужчине, что такая же иномарка, как у него, уже долго стоит без движения на одной из городских улиц. Он предложил ему приехать и взглянуть на бесхозную тачку.

Мужчина приехал на место на своём авто. Осмотрев машину, он решил «разукомплектовать» её, рассказали в сахалинской полиции. Только вот завести чужое авто у него не получилось.

Тогда он снял аккумулятор со своей машины и с его помощью завёл чужую. Отъехав на другую улицу, он вытащил из иномарки магнитофон, печку и спидометр. Всего добра на 100 000 рублей.

Безнаказанным ему уйти не удалось. Угонщика вычислили.

Кстати, не все автоворишки удачливы. После провалившейся попытки угнать автомобиль они чаще всего оставляют следы, и тут главное для владельца — заметить их. Вот три верных признака, которые подскажут, что вашим автомобилем кто-то очень интересовался.