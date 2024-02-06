Россиянина осудили на два года за печать книг о Гарри Поттере. Спасибо, что не Азкабан

Как сообщила прокуратура Курганской области, местный житель создал 43 000 подделок книг о Гарри Поттере, чья лицензия с 2013 года принадлежит московской компании. Своими действиями мужчина нанёс правообладателю ущерб на 22 млн рублей.

За незаконное использование объектов авторского права курганцу дали условный срок в два года, и суд постановил возместить весь причиненный ущерб издательству.

На подделку можно нарваться на любом маркетплейсе, поэтому раннее эксперт рассказал о нескольких лайфхаках, которые позволят обойти подозрительный товар стороной. Почитать о них можно здесь.