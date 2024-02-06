Опубликовано 06 февраля 2024, 14:50
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Россиянина осудили на два года за печать книг о Гарри Поттере. Спасибо, что не Азкабан
В условиях сплошных санкций и расцвета пиратства оно не всегда сходит с рук — например, когда авторское право уже принадлежит какому-то российскому холдингу или компании. Так случилось и в этот раз, когда 45-летний житель Кургана решил напечатать на продажу несколько тысяч книг о «мальчике, который выжил», и попался.
Как сообщила прокуратура Курганской области, местный житель создал 43 000 подделок книг о Гарри Поттере, чья лицензия с 2013 года принадлежит московской компании. Своими действиями мужчина нанёс правообладателю ущерб на 22 млн рублей.
За незаконное использование объектов авторского права курганцу дали условный срок в два года, и суд постановил возместить весь причиненный ущерб издательству.
На подделку можно нарваться на любом маркетплейсе, поэтому раннее эксперт рассказал о нескольких лайфхаках, которые позволят обойти подозрительный товар стороной. Почитать о них можно здесь.