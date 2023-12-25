Криминал
20:40, 25 декабря 2023
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Россиянка попала к врачу без лицензии и умерла после одного укола

Как удалось выяснить следователям, в Чите гражданин иностранного государства (какого именно — не уточняется) открыл медицинский пункт, где предлагал всем желающим услуги врача. Разрешения у соответствующих органов он не получил, поэтому работал без лицензии. И это сыграло злую шутку с одной из местных жительниц, которая умерла после укола.

Россиянка попала к врачу без лицензии и умерла после одного укола
© Freepik

Женщина обратилась к врачу (хотя не совсем понятно, было ли у него специальное образование) с проблемным коленом. Медик занимался иглоукалыванием и инъекциями, в этот раз он решил вколоть в колено пациентки непонятное вещество, и та почувствовала себя плохо. Она обратилась в нормальную больницу, но там ей ничем не смогли помочь — женщина умерла от септического шока.

Следователи Забайкальского края пока разбираются в произошедшем и опрашивают других пациентов врача, о которых стало известно во время расследования.

Ранее в Пермском крае 4-месячная девочка умерла через несколько дней после пробы Манту. Родители уверены, что во всём виноваты врачи.

Автор:Ника Белова
Редакция
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