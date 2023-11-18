Россиянка поругалась с мошенниками и осталась без шкафа. Нет, речь не про мебельный салон

Неполадки начались с самого начала, когда грузчиков приехало 5 человек, а не двое, как было уговорено. Они кое-как упаковали и погрузили мебель, довезли до адреса, где у подъезда сообщили Татьяне, что услуга стоит 75 000 рублей вместо 10 000.

Такие дела женщине сильно не понравились, и она принялась ругаться с мошенниками. Она пригрозила им полицией, чем изрядно раздосадовала грузчиков. Они попытались снизить цену, но ни 25 000 рублей, ни 15 000 женщина отдавать уже не хотела. Она перевела 30% от всей стоимости услуги и принялась ждать силовиков. А грузчики просто выбросили её шкаф на асфальт и, судя по звукам, тот почил в страшных муках.

Теперь работу ИП и его грузчиков проверит полиция, потому что и навязывание несуществующих услуг, и порча чужого имущества — дела подсудные.

На мошенником можно наткнуться где угодно и когда угодно, даже если захочется найти мастера для ремонта стиральной машинки. Как не попасться на ворюгу, почитать можно здесь.