Россиянка разнесла магазин и понадкусывала все торты. Ты не ты, когда голоден

Во второй приход через два часа девушка начала надкусывать торты в магазине и запивать это коктейлями. Не постеснялась она устроить и кефирный душ — ходила по супермаркету и обливалась кисломолочкой. В итоге боевую россиянку удалось задержать прибывшей полиции — её отправили в участок для выяснения всех обстоятельств.

За разбитый и испорченный товар заплатить хулиганке точно придётся, но так бывает не всегда. Когда можно выйти сухим из воды после порчи вещей в магазине — можно узнать здесь.