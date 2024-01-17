12:40, 17 января 2024
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Россиянка разнесла магазин и понадкусывала все торты. Ты не ты, когда голоден
С необычной покупательницей пришлось столкнуться работникам одного из магазинов города Верещагино в Пермском крае. Девушка устроила погром, причём за два прихода — остановить её просто не смогли. В первый раз мадам пришла в супермаркет, скинула товары с полок, а затем унесла мороженое, не заплатив на кассе. Во второй раз страсти накалились ещё сильнее.
Во второй приход через два часа девушка начала надкусывать торты в магазине и запивать это коктейлями. Не постеснялась она устроить и кефирный душ — ходила по супермаркету и обливалась кисломолочкой. В итоге боевую россиянку удалось задержать прибывшей полиции — её отправили в участок для выяснения всех обстоятельств.
За разбитый и испорченный товар заплатить хулиганке точно придётся, но так бывает не всегда. Когда можно выйти сухим из воды после порчи вещей в магазине — можно узнать здесь.