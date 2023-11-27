Россиянка укусила полицейского, который мешал ей увидеться с сыном. За ребёнка и двор

Адама привезли из Заозёрного, но полицейские в участке его уже хорошо знали — по предыдущим задержаниям. В прошлый раз парень вынес мамины телевизоры и обокрал базу отдыха. Поэтому силовики готовились к долгому разговору, но тут вмешалась мама Адама, точнее попыталась.

Вита потребовала, чтобы её пустили к сыну на допрос. Она скандалила, бегала по участку и кричала. В итоге полицейские дали матери и сыну увидеться. Но когда страж порядка повёл гражданку к выходу, она извернулась и тяпнула его за запястье. На суде она не стала отрицать нападение, поэтому дело обошлось всего лишь штрафом в 10 000 рублей.

До базовых настроек откатываются не только родители, пытающиеся защитить детей, но и простые мужики, спасающие себе жизнь. Так произошло с фермером из Австралии, которому пришлось отбиваться от крокодила. Помог кусь в веко.