Россиянка заглянула в чек и узнала о рабстве на фуд-корте

Руководитель заведения, где девушка купила напиток, пока никак не прокомментировал эту историю.

Директор «Центрального рынка» Алексей Виноградов пообещал выяснить, как на чеке появилась пугающая надпись. Однако он считает, что это не настоящая просьба о помощи, а «очередной прикол».

Силовики же восприняли всё всерьёз. В полиции сообщили, что проверяют информацию о странном чеке.

В Новосибирске это не первый подобный случай. В 2021 году местная жительница нашла в упаковке помидоров черри похожую записку: «Помогите, нас держат в рабстве». Женщина тогда отказалась написать заявление в полицию. Компания-производитель томатов заявила, что это всё шутка и происки конкурентов.

Подобные записки в разное время находили и в других городах. Координатор российского движения «Альтернатива», которая специализируется на освобождении людей из рабства, Алексей Никитин рассказывал, что чаще всего это действительно либо шутка, либо месть обиженных сотрудников. По его словам, люди в беде ищут более надёжные способы сообщить о своём положении.

Ранее тела двоих россиян нашли у горячего источника в Индии. Погибшие были без одежды, а рядом с ними лежали записки, адресованные их близким и сотрудникам посольства.