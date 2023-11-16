У россиянки с карты списали деньги, а потом ей влепили штраф. В чём подвох

Снять наличные у злоумышленника вышло, потому что хозяйка карты написала на ней ручкой пин-код, чтобы не забыть. Ну или преступление удалось потому, что деньги снимала она сама или её подельники.

Во время расследования полицейские выяснили, что никто женщину не обкрадывал, а она вывела деньги и наврала, чтобы в итоге получить страховую компенсацию от банка. Толково это она придумала, но силовики быстро раскусили план.

Салихова покаялась, и суд признал её виновной. Ей прилетел штраф в 20 000 рублей, который разрешили выплатить с рассрочкой — 5000 рублей в месяц.

А что делать, если нашёл чужую карту, кошелёк или деньги, вот тут рассказал юрист. Если что, забрать себе — ответ неверный.