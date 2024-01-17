«Семья Мэнсона»: как американская секта наводила ужас и стала легендарной
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Постепенно Мэнсон переехал в Лос-Анджелес, а после в пригород, на ранчо Спэн. Там он обосновался со своей «семьёй». Ей Чарльз проповедовал свои сомнительные идеи, кормил наркотиками и творил другие ужасы.
Последователи не понимали, что находятся в секте, а Мэнсон регулярно ломал им психику.
Целью «Семьи» стала расовая война, поэтому сторонники Мэнсона по его наводке начали совершать преступления. Они планировали свалить их на движение «Чёрных пантер», темнокожих борцов за свои права.
Члены секты совершили с десяток громких нападений. Жертвой стала в том числе Шарон Тейт, американская актриса и жена режиссера Романа Полански. На момент убийства актриса была беременна. Шэрон умоляла убийц пощадить её и ещё нерожденного ребенка, но пощады она не получила.
Примечательно, что сам Мэнсон за всю жизнь не убил ни одного человека, зато он умело управлял своими последователями. В итоге все участники секты оказались за решёткой.
Историю этой секты часто используют в литературе, музыке и кинематографе. Фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино рассказывает именно о ней.
Чтобы не попасться в секту, нужно знать их признаки. Вот главное, на что стоит обратить внимание.
- Наличие авторитетного руководителя. У секты всегда есть лидер, и только он «знает истину». Обычно знания к нему проходят сверхъестественным путем — через общение с духами или инопланетным разумом. Сектанты знают лишь ту часть биографии своего учителя, которая может подтвердить его «священность». Приказы лидера не обсуждаются и должны выполняться всеми членами секты.
- Малая численность последователей. Она всегда меньше, чем у мейнстримного течения, которому секта противостоит. Прихожан РПЦ — миллионы, а в секте обычно состоят десятки или сотни человек, реже — тысячи.
- Агрессия к другим верованиям. Сектанты открыто критикуют последователей других религий и представителей конкурирующих сект.