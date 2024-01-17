«Семья Мэнсона»: как американская секта наводила ужас и стала легендарной

Постепенно Мэнсон переехал в Лос-Анджелес, а после в пригород, на ранчо Спэн. Там он обосновался со своей «семьёй». Ей Чарльз проповедовал свои сомнительные идеи, кормил наркотиками и творил другие ужасы.

Последователи не понимали, что находятся в секте, а Мэнсон регулярно ломал им психику.

Целью «Семьи» стала расовая война, поэтому сторонники Мэнсона по его наводке начали совершать преступления. Они планировали свалить их на движение «Чёрных пантер», темнокожих борцов за свои права.

Члены секты совершили с десяток громких нападений. Жертвой стала в том числе Шарон Тейт, американская актриса и жена режиссера Романа Полански. На момент убийства актриса была беременна. Шэрон умоляла убийц пощадить её и ещё нерожденного ребенка, но пощады она не получила.

Примечательно, что сам Мэнсон за всю жизнь не убил ни одного человека, зато он умело управлял своими последователями. В итоге все участники секты оказались за решёткой.

Историю этой секты часто используют в литературе, музыке и кинематографе. Фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино рассказывает именно о ней.

Чтобы не попасться в секту, нужно знать их признаки. Вот главное, на что стоит обратить внимание.