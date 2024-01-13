Случайная встреча помешала мошенникам обхитрить пожилую россиянку

Всё началось со звонка — аферист напугал пожилую женщину тем, что по вине её дочери произошло ДТП. И теперь пострадавшему требуются деньги на операцию.

Пенсионерка поверила собеседнику. Дальше схема стандартная — банк, курьер, разочарование. Женщина сняла больше 180 000 рублей и уже торопилась передать деньги. Но неожиданно всё прояснилось: по пути из банка она встретила свою дочь, с которой ничего страшного, разумеется, не случилось.

История чудесного спасения от мошенников произошла ещё с одним жителем тех краёв. Мужчина также успел сходить в банк, но не смог перевести деньги, потому что не добрался до банкомата — упал на льду и понял, что ему на самом деле в другую сторону — к полицейским.