Криминал
03:00, 03 октября 2023
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Смертельный перекус. Двухлетний россиянин поел в ТЦ и умер на руках у матери

В торговом центре «Саларис» на юго-западе Москвы произошла трагедия. Одна женщина привела туда своего двухлетнего мальчик отметить чей-то день рождения. Ребёнок развлекался в игровой комнате. В какой-то момент мать взяла его на руки и дала перекусить. Вдруг малыш подавился и начал задыхаться. Его так и не удалось спасти. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Смертельный перекус. Двухлетний россиянин поел в ТЦ и умер на руках у матери

© Киселев Сергей/Агентство «Москва»

ЧП произошло вечером, 1 октября. Shot отметил, что мальчик рос в полной благополучной семье. В тот день в ТЦ кто-то отмечал день рождения, и мать привела своего ребёнка поучаствовать в торжестве. Но празднование прервала жуткая трагедия.

Как сообщило агентство «Москва», женщина дала малышу перекусить, и что-то пошло не так. Что именно она ему дала — не уточняется. Некоторые СМИ пишут, что это было печенье.

«Ребёнок поперхнулся и стал задыхаться. Мать попыталась ему помочь, но мальчик скончался», — рассказал собеседник агентства. Полиция начала проверку.

Застрявшая в горле еда может полностью перекрыть дыхание и свести едока в могилу. Увы, чаще всего такие проблемы возникают именно у детей и пожилых людей. Подавившегося человека обычно можно спасти, если среагировать правильно. И даже если вы сами подавились, а рядом никого нет, выход есть. Как спасти себя в сложной ситуации — узнайте здесь.

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