Смертельный перекус. Двухлетний россиянин поел в ТЦ и умер на руках у матери

ЧП произошло вечером, 1 октября. Shot отметил, что мальчик рос в полной благополучной семье. В тот день в ТЦ кто-то отмечал день рождения, и мать привела своего ребёнка поучаствовать в торжестве. Но празднование прервала жуткая трагедия.

Как сообщило агентство «Москва», женщина дала малышу перекусить, и что-то пошло не так. Что именно она ему дала — не уточняется. Некоторые СМИ пишут, что это было печенье.

«Ребёнок поперхнулся и стал задыхаться. Мать попыталась ему помочь, но мальчик скончался», — рассказал собеседник агентства. Полиция начала проверку.

Застрявшая в горле еда может полностью перекрыть дыхание и свести едока в могилу. Увы, чаще всего такие проблемы возникают именно у детей и пожилых людей. Подавившегося человека обычно можно спасти, если среагировать правильно. И даже если вы сами подавились, а рядом никого нет, выход есть. Как спасти себя в сложной ситуации — узнайте здесь.