Сотрудник российской турфирмы проиграл деньги клиентов в казино. Но в тюрьму не сел

Как рассказал канал «Рен-ТВ», сотрудник Иван Дегтярёв сам признался, что украл и проиграл деньги клиентов.

«Оля, прости. Я проиграл все деньги в казино, в букмекерской конторе. Ненавижу себя. Извини, подавай в полицию, звони маме», — привела примерный текст сообщения хозяйка турфирмы Ольга Копытова.

Правда, сдаваться правоохранителям Дегтярёв не спешил. Да и владелица бизнеса тоже сразу не пошла в полицию. Сначала она пыталась решить вопрос с мамой сотрудника. Та, оказалось, сама владеет туристическим бизнесом. Она и рассказала, что сын страдает лудоманией. В счёт погашения долга женщина отправила всего 10 000 рублей. Тогда Копылова обратилась в полицию.

Силовики нашли подозреваемого, возбудили уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. Но прошёл год, по какой-то причине дело прекратили. Копылова обратилась в прокуратуру. После этого расследование возобновили, только сотрудник-лудоман уже, похоже, давно находится за границей.

Самой Ольге пришлось закрыть турфирму — удар по репутации был слишком серьёзный. Чтобы возместить ущерб клиентам, ей самой пришлось влезать в долги.

Ранее в Екатеринбурге стало известно о полицейском, который полгода ездил на угнанной машине. Изначально силовик должен был найти автомобиль и вернуть его владельцу.