Сотрудник российской турфирмы проиграл деньги клиентов в казино. Но в тюрьму не сел
В Москве одна небольшая турфирма наняла на работу мужчину, зависимого от азартных игр. Результат не заставил себя долго ждать: сотрудник-лудоман украл деньги клиентов и спустил их все в казино и букмекерской конторе. Всего он стащил 600 000 рублей. Из-за этого владелице фирмы пришлось закрыть бизнес и возвращать деньги клиентам из своего кармана. Но самое главное, что лудоман не сел в тюрьму. Как так вышло?
Как рассказал канал «Рен-ТВ», сотрудник Иван Дегтярёв сам признался, что украл и проиграл деньги клиентов.
«Оля, прости. Я проиграл все деньги в казино, в букмекерской конторе. Ненавижу себя. Извини, подавай в полицию, звони маме», — привела примерный текст сообщения хозяйка турфирмы Ольга Копытова.
Правда, сдаваться правоохранителям Дегтярёв не спешил. Да и владелица бизнеса тоже сразу не пошла в полицию. Сначала она пыталась решить вопрос с мамой сотрудника. Та, оказалось, сама владеет туристическим бизнесом. Она и рассказала, что сын страдает лудоманией. В счёт погашения долга женщина отправила всего 10 000 рублей. Тогда Копылова обратилась в полицию.
Силовики нашли подозреваемого, возбудили уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. Но прошёл год, по какой-то причине дело прекратили. Копылова обратилась в прокуратуру. После этого расследование возобновили, только сотрудник-лудоман уже, похоже, давно находится за границей.
Самой Ольге пришлось закрыть турфирму — удар по репутации был слишком серьёзный. Чтобы возместить ущерб клиентам, ей самой пришлось влезать в долги.
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